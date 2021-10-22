Киев готовится перейти в красную зону. Как будет жить столица?

Украину вскоре могут перевести в красную зону. Фото: коллаж "Сегодня"

Киев до конца недели перейдет в красную зону карантина, об этом в четверг заявил мэр Киева Виталий Кличко. Увы, ситуация в столице ухудшается с каждым днем – больницы заполнены пациентами, растет количество новых инфицированных.

Сайт "Сегодня" узнавал, как Киев будет жить в красной зоне карантина.

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По словам Николая Поворозника, первого замглавы КГГА, в ближайшие два дня в Киеве ничего существенно не поменяется. Решение о переходе столицы в красную зону будет приниматься сегодня на заседании городского штаба. А также станет известно по каким нормам и правилам город будет жить в красной зоне.

Как будут работать спортзалы, ТРЦ и рестораны

Магазины, ТРЦ, спортзалы, кинотеатры, рестораны, кафе – будут работать, но с условием, что персонал этих заведений вакцинирован на 100%.

"Только в этом случае они смогут принимать посетителей, но с ограничениями по количеству мест, которое допустимо по параметрам красной зоны. Посетители должны быть обязательно вакцинированы или иметь на руках свежий негативный ПЛР-тест или антиген-тест", – рассказал сайту "Сегодня" Николай Поворозник.

Как будет работать метро

Киевский метрополитен будет работать в обычном режиме.

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"Спецпропусков для проезда в метро и наземном транспорте мы пока точно не будем выдавать. На данный момент нет обоснований для остановки работы транспорта. В Киеве 1 миллион вакцинированных граждан. Они должны жить полноценной жизнью, насколько это возможно в условиях карантина – ездить на работу, пользоваться транспортом", – объясняет Поворозник.

Когда введут спецпропуска на транспорт

Про этом он замглавы КГГА допускает введение спецпропусков на транспорт.

"Электронные специальные пропуска будут запущены в случае введения жестких ограничений. Но мы пока не планируем переводить метрополитен и наземный транспорт в специальный режим перевозок, как это было весной. Транспорт будет курсировать, но с ограничениями. Например, троллейбусы, автобусы, трамваи будут брать только сидячих пассажиров", – поясняет Николай Поворозник.

На данный момент город получил уже около 10 тысяч заявок от предприятий и организаций на получение более 650 тис спецпропусков.

Поворозник подчеркивает, что электронные спецпропуска начнут выдавать, когда наступит критическая ситуация в городе. В этом случае право на проезд в городском транспорте получат только представители профессий, которые относятся к критической инфраструктуре города.

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Что запрещено в красной зоне

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

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