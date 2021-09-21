Киев на пороге желтой зоны. Киевлян ждут штрафы за нарушения карантина

Коронавирус распространяется по столице / Фото: Коллаж: Сегодня

В Госпродпотребслужбе Киева сообщили "Сегодня", что по показателям город еще не попадает в желтую зону, но есть другие показатели по всей стране, и туда может перейти вся Украина.

"Решение по переходу Киева в желтую зону карантина было озвучено представителями государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Пока такого документа нет, мы ожидаем его публикацию. Возможно, в документ будут еще внесены какие-то изменения", – сообщил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Он отмечает, что в случае перехода столицы в желтую зону карантина, в городе начнут работать мобильные группы, которые будут проводить проверки предприятий и штрафовать за нарушение карантина.

За что будут штрафовать?

несоблюдение дистанции

несоблюдение масочного режима

отсутствие антисептиков

массовое скопление людей

Минимальный размер штрафа – 34 тысячи гривен. Штрафовать будут тех, кто с нарушением ведет хозяйственную деятельность в столице.

"В состав мобильных групп входят сотрудники столичных РГА, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции", – говорит Олег Рубан.

По его словам, проверять будут все объекты столицы, где ведется хозяйственная деятельность, кроме транспорта.

"Работу транспорта контролируют сотрудники "Укртрансбезопасности" и Национальной полиции. Это их зона ответственности", – отмечает Олег Рубан.

Отметим, что Киевская область с 00 часов 00 мин 23 сентября переходит в желтую зону.

Напомним, все области Украины по состоянию на 14 сентября находились в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже в шести регионах страны эпидемиологические показатели не в пределах нормы.

Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.