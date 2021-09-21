Київ на порозі "жовтої зони". Киян чекають штрафи за порушення карантину

Коронавірус поширюється по столиці / Фото: Колаж: Сьогодні
У Держпродспоживслужбі Києва повідомили "Сьогодні", що за показниками місто ще не потрапляє в "жовту зону", але є інші показники по всій країні, туди може перейти вся Україна.
"Рішення щодо переходу Києва у "жовту зону" карантину було озвучено представниками державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Поки такого документа немає, ми очікуємо його публікацію. Можливо, в документ будуть ще внесені якісь зміни", – повідомив сайту "Сьогодні" Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби Києва.
Він зазначає, що в разі переходу столиці у "жовту зону" карантину в місті почнуть працювати мобільні групи, які проводитимуть перевірки підприємств і штрафуватимуть за порушення карантину.
За що штрафуватимуть?
- недотримання дистанції
- недотримання маскового режиму
- відсутність антисептиків
- масове скупчення людей
Мінімальний розмір штрафу – 34 тисячі гривень. Штрафуватимуть тих, хто з порушенням веде господарську діяльність у столиці.
"До складу мобільних груп входять співробітники столичних РДА, Держпродспоживслужби і Національної поліції", – каже Олег Рубан.
За його словами, перевірятимуть усі об'єкти столиці, де ведеться господарська діяльність, крім транспорту.
"Роботу транспорту контролюють співробітники "Укртрансбезпеки" і Національної поліції. Це їхня зона відповідальності", – зазначає Олег Рубан.
Відзначимо, що Київська область з 00 годин 00 хв. 23 вересня переходить у "жовту зону".
Нагадаємо, всі області України станом на 14 вересня перебували у "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак уже в шести регіонах країни епідеміологічні показники не в межах норми.
Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для щеплених людей.