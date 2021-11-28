Киев накрыл густой туман: на улицах опасно (фото, видео)

Синоптики предупреждали киевлян об ухудшении погоды / Фото: Коллаж: Сегодня

28 ноября Киев окутал туман. В городе объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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"Видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – гооворится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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