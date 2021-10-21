Киев очень скоро окажется в красной зоне – дата

Киев скоро перейдет в красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня
Столица перейдет в красную зону карантина в ближайшие дни. Этот вопрос власти рассмотрят в пятницу, 22 октября.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время сессии Киевсовета.
По словам Кличко, 22 октября городская комиссия поТЭБ и ЧС примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях красной зоны.
На территории красной зоны запрещается:
- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Ограничения не будут применяться, если у всех посетителей и сотрудников будет доступен зеленый COVID-сертификат, то есть все они будут полностью вакцинированы против коронавирусной болезни. В красной зоне разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
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