Київ дуже скоро опиниться у "червоній зоні" – дата

Київ скоро перейде в "червону зону" / Фото: Колаж: Сьогодні
Столиця перейде в "червону зону" карантину найближчими днями. Це питання влада розгляне в п'ятницю, 22 жовтня.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час сесії Київради.
За словами Кличка, 22 жовтня міська комісія з ТЕБ і НС прийме рішення про введення додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної зони".
На території "червоної зони" забороняється:
- робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.
Обмеження не застосовуватимуться, якщо у всіх відвідувачів і співробітників буде доступний зелений COVID-сертифікат, тобто всі вони будуть повністю вакциновані проти коронавірусної хвороби. У "червоній зоні" дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.
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