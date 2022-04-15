Киев получил новую партию помощи: передали 1,6 тыс. продуктовых наборов

Украинцы продолжают получать помощь во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С начала войны в Украине Фонд Рината Ахметова помогает тем, кто пострадал от боевых действий. Фонд передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева.
1,6 тыс. продуктовых наборов были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Соломенского района столицы.
Чем помогают киевлянам
В составе продуктовых наборов следующие товары:
- сгущенное молоко;
- мука;
- макароны;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 26,5 тысячи наборов выживания. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.
Поддержка украинцев
Украинскую экономику активно восстанавливают компании и фонды, которые помогают тем, кто нуждается в поддержке во время войны. Так недавно Фонд Рината Ахметова передал Харьковской областной больнице 30 тыс. единиц медикаментов. Помощь состояла из самого необходимого:
- антисептиков;
- антибиотиков;
- средств для обработки ран;
- обезболивающего;
- других лекарств.
Фонд Бориса Колесникова присоединился к масштабной эвакуации жителей Донбасса. Жители Константиновки, Дружковки, Покровска, Славянска, Лимана и Бахмута достанутся более безопасным городам Украины.
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