Київ отримав нову партію допомоги: передали 1,6 тис. продуктових наборів

Українці продовжують отримувати допомогу під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні Фонд Ріната Ахметова допомагає тим, хто постраждав від бойових дій. Фонд передав чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців Києва.

1,6 тис. продуктових наборів були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Солом'янського району столиці.

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Чим допомагають киянам

У складі продуктових наборів такі товари:

згущене молоко;

борошно;

макарони;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м'ясо.

Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 26,5 тисяч наборів виживання. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Підтримка українців

Українську економіку активно відновлюють компанії та фонди, які допомагають тим, хто потребує підтримки у часи війни. Так, нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав Харківській обласній лікарні 30 тис. одиниць медикаментів. Допомога складалася з найнеобхіднішого:

антисептиків;

антибіотиків;

засобів для обробки ран;

знеболювального;

інших ліків.

Фонд Бориса Колеснікова приєднався до масштабної евакуації мешканців Донеччини. Жителі Костянтинівки, Дружківки, Покровська, Слов’янська, Лиману та Бахмута дістануться більш безпечних міст України.

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