Киев сегодня ночью накроют дожди и грозы

Синоптики прогнозируют дождливое начало выходных в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ночью 18 сентября синоптики передают значительный дождь, как и по всей Украине. Уровень опасности – желтый.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Во всех районах столицы гидрослужбы усилили работу: очищают коллекторы ливневой канализации, дождеприемные колодцы и решетки водостоков. Также ремонтируют смотровые колодцы.

"К началу осадков гидрослужбы с техникой выедут на места возможных подтоплений. По таким локациям усилен мониторинг. В общем, предприятие имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств", – говорится в сообщении КК "Киевавтодор".

Дождь передают не только в Киеве, но и в области.

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Карта Киевской области / Фото: Укргидрометцентр

Столбики термометра будут показывать от 14 до 16 градусов тепла, а ночью – 11-13 градусов.

Куда обращаться в случае ЧП

В случае подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую по тел.: 284-74-19.

При падении деревьев или веток, а также при травмировании людей нужно звонить по телефонам: 101 или 103.

В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября, в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась.

Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как рассказывал "Сегодня" самый известный народный синоптик Леонид Горбань, во второй половине сентября погода существенно испортится, а в конце месяца будет два похолодания, которые разделит кратковременное потепление почти до 20 градусов.