Київ сьогодні вночі накриють дощі і грози

Синоптики прогнозують дощовий початок вихідних в столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вночі 18 вересня синоптики передають значний дощ, як і по всій Україні. Рівень небезпеки – жовтий.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

У всіх районах столиці гідрослужби посилили роботу: очищають колектори зливової каналізації, дощеприймальні колодязі і решітки водостоків. Також ремонтують оглядові колодязі.

"До початку опадів гідрослужби із технікою виїдуть на місця можливих підтоплень. За такими локаціями посилено моніторинг. Загалом, підприємство має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів", – йдеться в повідомленні КК "Київавтодор".

Дощ передають не тільки в Києві, а й в області.

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Карта Київської області / Фото: Укргидрометцентр

Стовпчики термометра показуватимуть від 14 до 16 градусів тепла, а вночі – 11-13 градусів.

Куди звертатися в разі НП

У разі підтоплень на проїжджій частині або тротуарах звертайтеся до цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.

При падінні дерев або гілок, а також при травмуванні людей потрібно телефонувати за телефонами: 101 або 103.

До України прийшла осінь

Літо в Україні видалось дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня, в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася.

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