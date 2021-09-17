Київ сьогодні вночі накриють дощі і грози

Синоптики прогнозують дощовий початок вихідних в столиці / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві вночі 18 вересня синоптики передають значний дощ, як і по всій Україні. Рівень небезпеки – жовтий.
Про це повідомляє КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.
У всіх районах столиці гідрослужби посилили роботу: очищають колектори зливової каналізації, дощеприймальні колодязі і решітки водостоків. Також ремонтують оглядові колодязі.
"До початку опадів гідрослужби із технікою виїдуть на місця можливих підтоплень. За такими локаціями посилено моніторинг. Загалом, підприємство має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів", – йдеться в повідомленні КК "Київавтодор".
Дощ передають не тільки в Києві, а й в області.
Стовпчики термометра показуватимуть від 14 до 16 градусів тепла, а вночі – 11-13 градусів.
Куди звертатися в разі НП
У разі підтоплень на проїжджій частині або тротуарах звертайтеся до цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.
При падінні дерев або гілок, а також при травмуванні людей потрібно телефонувати за телефонами: 101 або 103.
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