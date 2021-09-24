Киев утонул в вечерних пробках: где не проехать (карта)

Киевлянам сложно будет добраться с работы с пятничный вечер / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на главных улицах города 24 сентября образовались серьезные пробки – скорее всего причиной стала непогода. Сложнее всего проехать сейчас в центре города.

Об этом сообщают данные сервиса Google Maps.

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Левый берег. Пробка образовалась на улице Раисы Окипной.

Около станции метро Левобережной пробка / Фото: Google Maps

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Также движение на Левом берегу стоит в районе станции метро Харьковская.

На проспекте Николая Бажана стоит движение / Фото: Google Maps

Правый берег. От станции метро "Теремки" по Кольцевой дороге стоит движение. А также в сторону Голосеевской.

От метро "Теремки" тянется большая пробка / Фото: Google Maps

На проспекте Победы пробка от станции метро "Житомирская" до станции "Шулявка".

Движение на проспекте Победы затруднено / Фото: Google Maps

Пробка также образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, а также проспекте Степана Бандеры.

Пробка на Степана Бандеры / Фото: Google Maps

Центр весь "красный". Пробки на:

Набережном шоссе

Набережно-Крещатицкой

Крещатике

Бессарабке

проспекте Тараса Шевченко

Михайловской

бульваре Леси Украинки

Шелковичной

Мечникова

В центре сложно проехать / Фото: Google Maps

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