Киев в шаге от красной зоны. Мы узнали, можно ли избежать жесткого карантина

В Украине увеличиваются показатели заболевания вирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев на сегодняшний день находится в оранжевой зоне карантина. Но по динамике госпитализаций уже несколько дней соответствует красной. Столица сможет избежать жесткого карантина только в том случае, если заболеваемость пойдет на спад

Об этом сайту "Сегодня" сказал главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

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"В Киеве значительно возросла динамика госпитализаций – 54-55%. Можно сказать, что мы на пороге красной зоны. Заболеваемость достаточно высокая, но если она пойдет на спад, мы можем остаться в оранжевой зоне. Официально у нас пока оранжевая зона", – заявил Чумак.

Как болеют дети?

Санврач отмечает, что заболеваемость детей в сравнении с прошлой неделей низкая.

"Если в классе отсутствует более 20% учеников, то директорам школ дана возможность распускать детей по домам. Переходить на удаленную форму обучения. Такое решения принимает руководство учебных заведений", – добавляет Сергей Чумак.

Карантин в Украине

В Украине снова обновили карантинные зоны. По состоянию на 8 февраля желтых стало больше – теперь их три.

Желтая зона:

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Запорожская область;

Кировоградская область;

Полтавская область.

Красная:

Ровенская область;

Ивано-Франковская область.

Все остальные регионы находятся в оранжевой зоне.