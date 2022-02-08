Київ за крок від червоної зони. Ми дізналися, чи можна уникнути жорсткого карантину

В Україні збільшуються показники захворювання на вірус / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ на сьогоднішній день пребуває в оранжевій зоні карантину. Але за динамікою госпіталізацій уже кілька днів відповідає червоній. Столиця зможе уникнути жорсткого карантину лише в тому разі, якщо захворюваність піде на спад

Про це сайту "Сьогодні" сказав головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

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"У Києві значно зросла динаміка госпіталізацій – 54-55%. Можна сміливо сказати, що ми на порозі червоної зони. Захворюваність досить висока, але якщо вона піде на спад, ми можемо залишитися в помаранчевій зоні. Офіційно у нас поки що помаранчева зона", – заявив Чумак.

Як хворіють діти?

Санлікар зазначає, що захворюваність дітей у порівнянні з минулим тижнем низька.

"Якщо у класі відсутня більше 20% учнів, то директорам шкіл дана можливість розпускати дітей додому. Перейти на віддалену форму навчання. Таке рішення ухвалює керівництво навчальних закладів", – додає Сергій Чумак.

Карантин в Україні

В Україні знову поновили карантинні зони. Станом на 8 лютого жовтих побільшало – тепер їх три.

Жовта зона:

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Запорізька область;

Кіровоградська область;

Полтавська область.

Червона:

Рівненська область;

Івано-Франківська область.

Всі інші регіони знаходяться в помаранчевій зоні.