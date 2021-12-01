Киев вошел в ТОП-100 самых дорогих для жизни городов мира

Столица Украины поднялась в рейтинге самых дорогих городов мира / Фото: Коллаж: Сегодня
Киев поднялся в списке самых дорогих городов мира для жизни на 13 позиций и вошел в ТОП-100 рейтинга. Столица заняла 88-е место.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга Economist Intelligence Unit, сообщает DW.
В формировании рейтинга учитывались данные о ценах за август и сентябрь в 173 крупнейших городах мира. Стоимость жизни в среднем выросла на 3,5% в национальной валюте, которая является самым быстрым уровнем инфляции за последние пять лет.
Самым дорогим для жизни стал израильский Тель-Авив, поднявшийся с пятого на первое место, второе место заняли Париж и Сингапур. В первую пятерку вошли также Цюрих и Гонконг.
В десятку самых дорогих для жизни городов вошли также Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака. А вот самым дешевым для жизни городом стал сирийский Дамаск.
Отметим, что в предварительном отчете полугодовой давности украинская столица была на 101 месте.
Киев попал в ТОП-5 самых инстаграмных городов мира
Киев вошел в пятерку самых инстаграмных городов мира. Первое место занял Рим с количеством отметок в Instagram 61,2 млн.
Рейтинг самых популярныхInstagram-городов составила компания Design Bundles путем анализа геолокаций.
ТОП-10 самых популярных городов в социальной сети:
- Первую строчку занял Рим – 61,2 млн отметок в Instagram.
- Рио-де-Жанейро – 45 млн отметок.
- Венеция – 25,7 млн отметок.
- Киев — 21,9 млн отметок.
- Исторический центр Флоренции – 21,5 млн отметок.
- Исторический центр Праги – 17,7 млн отметок.
- Будапешт — 14,6 млн отметок.
- Бразилиа – 13,2 млн отметок.
- Исторический центр Санкт-Петербурга – 11,9 млн отметок.
- Кито – 9,8 млн отметок.
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