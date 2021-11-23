Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Популярнее Будапешта. Киев попал в ТОП-5 самых инстаграмных городов мира

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
23 ноября, 13:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Киев находится на четвертой строчке с количеством отметок 21,9 млн
Киев стал популярнее многих других знаменитых городов мира
Киев стал популярнее многих других знаменитых городов мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев вошел в пятерку самых инстаграмных городов мира. Первое место занял Рим с количеством отметок в Instagram 61,2 млн.

Рейтинг самых популярных Instagram-городов составила компания Design Bundles путем анализа геолокаций.

Реклама

ТОП-10 самых популярных городов в социальной сети

  1. Первую строчку занял Рим – 61,2 млн отметок в Instagram.
  2. Рио-де-Жанейро – 45 млн отметок.
  3. Венеция – 25,7 млн отметок.
  4. Киев — 21,9 млн отметок.
  5. Исторический центр Флоренции – 21,5 млн отметок.
  6. Исторический центр Праги – 17,7 млн отметок.
  7. Исторический центр Праги – 17,7 млн отметок.
  8. Бразилиа – 13,2 млн отметок.
  9. Исторический центр Санкт-Петербурга – 11,9 млн отметок.
  10. Кито – 9,8 млн отметок.

Житель столицы создал у себя в подъезде настоящий шедевр

Одно из самых удивительных мест в Киеве – это лестничная клетка в жилом доме на улице Радужной, 11-а. Здесь киевлянин Владимир Чайка создал невероятный интерьер в подъезде, который многие называют "Киевским Версалем". Стены вдоль лестничных маршей украшены красивейшей лепниной, картинами, статуэтками. Как сообщает корреспондент "Сегодня", даже мусоропровод тут особенный – в виде античной колонны.

Украшать подъезд дома Владимир Васильевич начал еще около 20 лет назад, чтобы жить в нем было нескучно и приятно. Чайка украсил зеркалом и картинами даже кабину лифта.

Наводить красоту он начал с 7 этажа. Каждая его работа – это времена года. Например, 7 этаж он называет "Весной" и "Летом", шестой – "Зимой", пятый – "Осенью". На стенах в парадном 16 женских портретов и восемь картин-репродукций. Еще как минимум 5 мастер планирует установить в будущем.

Реклама

Здесь можно увидеть репродукции "Качели", "Весенние каникулы", "Урок танцев", "Урок музыки", "Урок обольщения".

Ранее мы писали:

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Короновирус за неделю

8 906

заболело за неделю в Киeвe

-9%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

23 ноября 1991. К действующим денежным нормам расходов на питание чернобыльцев будет прибавляться от 1 рубля 12 копеек до 2 рублей 76 копеек в зависимости от возраста...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Российский рубль (₽)

0.3564

Евро (€)

30.06

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять