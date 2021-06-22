Киев занял второе место в мире по загрязнению воздуха: что происходит

Вещества, которые содержит смог, могут способствовать тому, что у человека появляются сонливость, вялость, пропадает активность

Столицу окутал смог. Фото: Укринформ

Киев сегодня, 22 июня, оказался в пятерке городов с самым грязным воздухом в мире. Смог окутал город с самого утра.

Столица расположилась на второй строчке негативного рейтинга по качеству воздуха и загрязнению атмосферы, по данным сайта IQAir.

Город окутал смог

Индекс загрязненности воздуха в Киеве составляет 121 при норме до 50. Для сравнения: например, в Пекине (Китай) индекс сейчас составляет 75, а в Лондоне (Великобритания) – 28.

Данные по качеству воздуха/IQAir

Пользователи соцсетей поделились видео смога в Киеве. Горожане в недоумении, почему в столице стоит такая "серая дымка".

"А что это за смог по всему городу такой? Есть эксперты, кто в теме?" – пишут в Сети.

Что говорят эксперты

По словам специалистов, для здоровых людей такой смог несет стандартную опасность. Вещества, содержащиеся в нем, могут способствовать тому, что у человека появляются сонливость, вялость, пропадает активность. Также он угнетает нервную систему.

"Сейчас антициклон, так как практически отсутствует ветер, потому что повышена влажность воздуха и высокая солнечная активность – это дает в комплексе увеличение в воздухе вредных веществ. Это такое стечение обстоятельств метеорологическое, оно способствует тому, что формируется смог", – рассказал эколог Александр Соколенко.

В КГГА корреспонденту "Сегодня" подтвердили, что смог над Киевом образовался из-за погодных условий. Это автомобильные выхлопы, продукты жизнедеятельности города, которые зависают над столицей из-за безветренной погоды.

"Вокруг города и в самом Киеве нет пожаров – это банальный смог. Выхлопные газы, которые собираются над городом", – сообщили в администрации.

Напомним, что Киев попал в ТОП-5 городов мира по загрязнению воздуха.

Ранее мы писали, почему освежители воздуха опасны для здоровья и чем их заменить.