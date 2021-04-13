Киев попал в ТОП-5 городов мира по загрязнению воздуха

Обходят украинскую столицу только Дакка (Бангладеш), Ухань (Китай) и Катманду (Непал)

Киев сегодня оказался в пятерке городов с самым грязным воздухом в мире.

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По данным сайта IQAir на 13 апреля, столица расположилась на 4-й строчке отрицательного рейтинга по качеству воздуха и загрязнению атмосферы.

Индекс загрязненности воздуха в Киеве составляет 154 при норме до 50. Обходят украинскую столицу только Дакка (Бангладеш), Ухань (Китай) и Катманду (Непал).

Для сравнения: например, в Лондоне (Великобритания) индекс сейчас составляет 27, а в Кракове (Польша) – 31.

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При этом столичный экобот Аqicn.org указывает, что в режиме реального времени индекс составляет 116.

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"Представители групп риска могут испытывать проблемы со здоровьем", - говорится в сообщении.

Мы видим, что карта столицы почти вся "красная".

Жителям столицы временно рекомендуют не открывать окна в квартирах и не заниматься активным и долгим времяпровождением на свежем воздухе.

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Ранее в столице уже был зафиксирован рекордно высокий уровень загрязнения воздуха.

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