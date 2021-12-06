Киев застыл в пробках из-за сильного снега. Какие улицы стоит объехать – список и карты

Киев сковали пробки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром 6 ноября начались большие пробки из-за первого сильно снега. Центр практически застыл в тянучках.

Сайт "Сегодня" выяснял, как объехать пробки.

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Центр

В центральной части столицы затрудненное движение почти на всех улицах. Самая сложная ситуация на таких участках дороги:

Ул. Круглоуниверситетская;

Ул. Крещатик;

Ул. Михаила Грушевского;

Ул. Богдана Хмельницкого;

Ул Мечникова;

Бульвар Леси Украинки.

Пробки в центре. Скриншот

Правый берег

На правом берегу города буквально застыли в пробках дороги в районе Индустриального путепровода (ул. Борщаговская, Вадима Гетьмана, Инсдустриальный переулок).

Как выглядит бульв. Вацлава Гавела Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Также стоит объехать такие участки:

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Бульвар Тараса Шевченко;

Проспект Победы;

Проспект Леся Курбаса;

Большая окружная дорога;

Ул. Елены Телиги;

Проспект Степана Бандеры;

Ул. Набережно-Рыбальская.

Пробки на правом берегу столицы. Скриншот

Отметим, также затрудненное движение на дороге возле Центрального Ж/Д вокзала.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Авто медленно пытаются проехать к пешеходному переходу напротив центрального входа в вокзал.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Левый берег

На левом берегу ситуация немного лучше. Там труднее всего проехать на дорогах перед мостами:

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Проспект Николая Бажана (в районе ст. м "Осокорки, "Славутич");

Ул. Петра Радзиня и весь Дарницкий мост;

Проспект Соборности и мост Патона;

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Пробки на левом берегу. Скриншот

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