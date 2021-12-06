Киев застыл в пробках из-за сильного снега. Какие улицы стоит объехать – список и карты

Киев сковали пробки / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве утром 6 ноября начались большие пробки из-за первого сильно снега. Центр практически застыл в тянучках.
Сайт "Сегодня" выяснял, как объехать пробки.
Центр
В центральной части столицы затрудненное движение почти на всех улицах. Самая сложная ситуация на таких участках дороги:
- Ул. Круглоуниверситетская;
- Ул. Крещатик;
- Ул. Михаила Грушевского;
- Ул. Богдана Хмельницкого;
- Ул Мечникова;
- Бульвар Леси Украинки.
Правый берег
На правом берегу города буквально застыли в пробках дороги в районе Индустриального путепровода (ул. Борщаговская, Вадима Гетьмана, Инсдустриальный переулок).
Также стоит объехать такие участки:
- Бульвар Тараса Шевченко;
- Проспект Победы;
- Проспект Леся Курбаса;
- Большая окружная дорога;
- Ул. Елены Телиги;
- Проспект Степана Бандеры;
- Ул. Набережно-Рыбальская.
Отметим, также затрудненное движение на дороге возле Центрального Ж/Д вокзала.
Авто медленно пытаются проехать к пешеходному переходу напротив центрального входа в вокзал.
Левый берег
На левом берегу ситуация немного лучше. Там труднее всего проехать на дорогах перед мостами:
- Проспект Николая Бажана (в районе ст. м "Осокорки, "Славутич");
- Ул. Петра Радзиня и весь Дарницкий мост;
- Проспект Соборности и мост Патона;
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
Советы водителям
- соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к авариям;
- приближаясь к пешеходным переходам и детским учреждениям, снижайте скорость до минимальной;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фары;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.