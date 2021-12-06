Київ застиг у заторах через сильний сніг. Які вулиці варто об'їхати – список та карти

Київ скували затори / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві вранці 6 листопада розпочалися великі затори через перший сильний сніг. Центр практично застиг у тягучках.
Сайт "Сьогодні" з'ясовував, як об'їхати затори.
Центр
У центральній частині столиці утруднений рух майже на всіх вулицях. Найскладніша ситуація на таких ділянках дороги:
- Вул. Круглоуніверситетська;
- Вул. Хрещатик;
- Вул. Михайла Грушевського;
- Вул. Богдана Хмельницького;
- Вул Мечникова;
- Бульвар Лесі Українки.
Правий берег
На правому березі міста буквально завмерли в заторах дороги в районі Індустріального шляхопроводу (вул. Борщагівська, Вадима Гетьмана, Індустріальний провулок).
Також варто об'їхати такі ділянки:
- Бульвар Тараса Шевченка;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Леся Курбаса;
- Велика кільцева дорога;
- Вул. Олени Теліги;
- Проспект Степана Бандери;
- Вул. Набережно-Рибальська.
Зазначимо, також утруднений рух на дорозі біля Центрального залізничного вокзалу.
Автомобілі повільно намагаються проїхати до пішохідного переходу навпроти центрального входу у вокзал.
Лівий берег
На лівому березі ситуація трохи краща. там найважче проїхати на дорогах перед мостами:
- Проспект Миколи Бажана (в районі ст. м "Осокорки, "Славутич");
- Вул. Петра Радзіня та весь Дарницький міст;
- Проспект Соборності та міст Патона;
- Проспект Романа Шухевича та Північний міст.
Поради водіям
- дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварій;
- наближаючись до пішохідних переходів та дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімальної;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні фари;
- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.