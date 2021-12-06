Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини Києва Новини транспорту Києва

Київ застиг у заторах через сильний сніг. Які вулиці варто об'їхати – список та карти

Тетяна Очеретяна
6 грудня, 10:50
У столиці утворилися великі затори через сніг – як швидше дістатися на роботу і не застрягти в тягучках

Київ скували затори / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вранці 6 листопада розпочалися великі затори через перший сильний сніг. Центр практично застиг у тягучках.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, як об'їхати затори.

Реклама

Центр

У центральній частині столиці утруднений рух майже на всіх вулицях. Найскладніша ситуація на таких ділянках дороги:

  • Вул. Круглоуніверситетська;
  • Вул. Хрещатик;
  • Вул. Михайла Грушевського;
  • Вул. Богдана Хмельницького;
  • Вул Мечникова;
  • Бульвар Лесі Українки.
Пробки у центрі. Скріншот

Правий берег

На правому березі міста буквально завмерли в заторах дороги в районі Індустріального шляхопроводу (вул. Борщагівська, Вадима Гетьмана, Індустріальний провулок).

Як виглядає бульв. Вацлава Гавела Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Також варто об'їхати такі ділянки:

Реклама
  • Бульвар Тараса Шевченка;
  • Проспект Перемоги;
  • Проспект Леся Курбаса;
  • Велика кільцева дорога;
  • Вул. Олени Теліги;
  • Проспект Степана Бандери;
  • Вул. Набережно-Рибальська.
Затори на правому березі столиці. Скріншот

Зазначимо, також утруднений рух на дорозі біля Центрального залізничного вокзалу.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Автомобілі повільно намагаються проїхати до пішохідного переходу навпроти центрального входу у вокзал.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Лівий берег

На лівому березі ситуація трохи краща. там найважче проїхати на дорогах перед мостами:

Реклама
  • Проспект Миколи Бажана (в районі ст. м "Осокорки, "Славутич");
  • Вул. Петра Радзіня та весь Дарницький міст;
  • Проспект Соборності та міст Патона;
  • Проспект Романа Шухевича та Північний міст.
Затори на лівому березі. Скріншот

Поради водіям

  • дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварій;
  • наближаючись до пішохідних переходів та дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімальної;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні фари;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.