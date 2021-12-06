Київ застиг у заторах через сильний сніг. Які вулиці варто об'їхати – список та карти

Київ скували затори / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вранці 6 листопада розпочалися великі затори через перший сильний сніг. Центр практично застиг у тягучках.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, як об'їхати затори.

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Центр

У центральній частині столиці утруднений рух майже на всіх вулицях. Найскладніша ситуація на таких ділянках дороги:

Вул. Круглоуніверситетська;

Вул. Хрещатик;

Вул. Михайла Грушевського;

Вул. Богдана Хмельницького;

Вул Мечникова;

Бульвар Лесі Українки.

Пробки у центрі. Скріншот

Правий берег

На правому березі міста буквально завмерли в заторах дороги в районі Індустріального шляхопроводу (вул. Борщагівська, Вадима Гетьмана, Індустріальний провулок).

Як виглядає бульв. Вацлава Гавела Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Також варто об'їхати такі ділянки:

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Бульвар Тараса Шевченка;

Проспект Перемоги;

Проспект Леся Курбаса;

Велика кільцева дорога;

Вул. Олени Теліги;

Проспект Степана Бандери;

Вул. Набережно-Рибальська.

Затори на правому березі столиці. Скріншот

Зазначимо, також утруднений рух на дорозі біля Центрального залізничного вокзалу.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Автомобілі повільно намагаються проїхати до пішохідного переходу навпроти центрального входу у вокзал.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Лівий берег

На лівому березі ситуація трохи краща. там найважче проїхати на дорогах перед мостами:

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Проспект Миколи Бажана (в районі ст. м "Осокорки, "Славутич");

Вул. Петра Радзіня та весь Дарницький міст;

Проспект Соборності та міст Патона;

Проспект Романа Шухевича та Північний міст.

Затори на лівому березі. Скріншот

Поради водіям