Киевлян испугала мощная непогода: подумали, что бомбят оккупанты (видео)

В Киеве гроза/Фото: коллаж: "Сегодня"

С начала лета в Украине участились дожди. Вечером, 2 июня, Киев накрыло мощная непогода.

Видео с ливнем публикуют в Facebook и Telegram.

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На кадрах с видео видно, что в столице Украины мощный ливень. Кроме того, есть молния. Дождь начался около 22 часов. Людей испугала гроза, поскольку подумали, что российские оккупанты снова бомбят Киев.

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Какая погода была в первый день лета?

1 июня Украину накрыли ливни. Дождь прогнозировали в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Но, несмотря на это, в стране было тепло.

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