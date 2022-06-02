Киян налякала потужна негода: подумали, що бомблять окупанти (відео)

У Києві гроза/Фото: колаж: "Сьогодні"
З початку літа в Україні почастішали дощі. Увечері, 2 червня, Київ накрила потужна негода.
Відео зі зливою публікують у Facebook та Telegram.
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На кадрах з відео видно, що у столиці України потужна злива. Крім того, є блискавка. Дощ почався близько 22 години. Людей налякала гроза, оскільки подумали, що російські окупанти знову бомблять Київ.
Яка погода була у перший день літа?
1 червня Україну накрили зливи. Тоді дощ прогнозували у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Та попри це в країні було тепло.