Киян налякала потужна негода: подумали, що бомблять окупанти (відео)

У Києві гроза/Фото: колаж: "Сьогодні"

З початку літа в Україні почастішали дощі. Увечері, 2 червня, Київ накрила потужна негода.

Відео зі зливою публікують у Facebook та Telegram.

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На кадрах з відео видно, що у столиці України потужна злива. Крім того, є блискавка. Дощ почався близько 22 години. Людей налякала гроза, оскільки подумали, що російські окупанти знову бомблять Київ.

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Яка погода була у перший день літа?

1 червня Україну накрили зливи. Тоді дощ прогнозували у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Та попри це в країні було тепло.

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