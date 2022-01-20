Киевлян предупредили об опасности – чего ждать от погоды

Завтра днем будет небольшой снег / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра в Киеве на дорогах ожидается гололедица. А днем ​​будут порывы ветра до 20 метров в секунду. В городе объявили I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Днем в пятницу будет небольшой снег и до 2 градусов мороза. Ночью температура снизится до 5 градусов.

Основные рекомендации, которые следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть,

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев,

в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем или природном укрытии,

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными. На проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах, где разрешен сигнал светофора.

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Какой будет погода в 2022 году

Как известно, у природы нет плохой погоды. Вот только предсказывать ее с каждым годом все сложнее, особенно если речь идет о прогнозе погоды на 12 месяцев вперед. Ученые говорят: виной неожидаемых погодных "капризов и катаклизмов" стало глобальное потепление.

По оценкам климатологов, 2022 год в плане погоды окажется продолжением предыдущих: будут зафиксированы температурные рекорды и необычные погодные аномалии.

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