Киевлянам раздадут еще одну партию гуманитарной помощи

Новая партия гумпомощи от Фонда Рината Ахметова прибыла в Киев / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня
Пострадавшие из-за войны с Россией украинцы продолжают получать жизненно важную гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова. В частности, еще одна партия продуктов была передана жителям Киева.
Продуктовые наборы уже прибыли в территориальный центр Печерского района. В каждом наборе есть необходимые для киевлян продукты:
- сгущенка;
- мука;
- макароны;
- сахар;
- консервированное тушеное мясо.
Эта помощь прежде всего предназначена пожилым людям и людям с инвалидностью.
На сегодняшний день Фонд уже полностью закрыл нужды 7 из 10 терцентров соцзащиты столицы. В общей сложности Киеву и области передадут 100 тысяч продуктовых наборов.
Гуманитарный штаб для спасения украинцев
После полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизнь".
Как отметили в ДТЭК, штаб будет осуществлять бесперебойную поставку продуктов и базовых товаров украинцам. Главный хаб действует в Польше, где международные компании и небезразличные люди приносят продукты и товары первой необходимости.
Ранее мы рассказывали, что группа "Метинвест" Рината Ахметова и волонтеры собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, которые пострадали в результате войны с РФ.