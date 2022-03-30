Киевлянам раздадут еще одну партию гуманитарной помощи

Новая партия гумпомощи от Фонда Рината Ахметова прибыла в Киев / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Пострадавшие из-за войны с Россией украинцы продолжают получать жизненно важную гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова. В частности, еще одна партия продуктов была передана жителям Киева.

Продуктовые наборы уже прибыли в территориальный центр Печерского района. В каждом наборе есть необходимые для киевлян продукты:

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сгущенка;

мука;

макароны;

сахар;

консервированное тушеное мясо.

Эта помощь прежде всего предназначена пожилым людям и людям с инвалидностью.

На сегодняшний день Фонд уже полностью закрыл нужды 7 из 10 терцентров соцзащиты столицы. В общей сложности Киеву и области передадут 100 тысяч продуктовых наборов.

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Гуманитарный штаб для спасения украинцев

После полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизнь".

Как отметили в ДТЭК, штаб будет осуществлять бесперебойную поставку продуктов и базовых товаров украинцам. Главный хаб действует в Польше, где международные компании и небезразличные люди приносят продукты и товары первой необходимости.

Ранее мы рассказывали, что группа "Метинвест" Рината Ахметова и волонтеры собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, которые пострадали в результате войны с РФ.