Киянам роздадуть ще одну партію гуманітарної допомоги

Нова партія гумдопомоги від Фонду Ріната Ахметова прибула до Києва / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Українці, які постраждали через війну з Росією, продовжують отримувати життєво важливу гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова. Зокрема, ще одну партію продуктів було передано мешканцям Києва.

Продуктові набори вже прибули до територіального центру Печерського району. У кожному наборі є необхідні для киян продукти:

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згущене молоко;

борошно;

макарони;

цукор;

консервоване тушковане м'ясо.

Ця допомога насамперед призначена людям похилого віку та людям з інвалідністю.

На сьогодні Фонд вже повністю закрив потреби 7 із 10 терцентрів соцзахисту столиці. Загалом Києву та області передадуть 100 тисяч продуктових наборів

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Гуманітарний штаб для порятунку українців

Після повномасштабного вторгнення російських військ у нашу країну у співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".

Як зазначили у ДТЕК, штаб здійснюватиме безперебійне постачання продуктів та базових товарів українцям. Головний хаб діє у Польщі, де міжнародні компанії та небайдужі люди приносять продукти та товари першої необхідності.

Раніше ми розповідали, що група "Метінвест Ріната Ахметова та волонтери зібрали вже понад 35 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів українських міст, які постраждали внаслідок війни з РФ.