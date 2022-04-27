Киевлянам запретили посещать кладбища – причина

Киевлян попросили не ходить на кладбища. Фото: "НВ", коллаж "Сегодня"

Городские власти просят киевлян воздержаться от посещения кладбищ на период военного положения.

Об этом сообщили в КГГА.

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Жителям столицы напомнили, что Киев неоднократно подвергался ракетным ударам, погибли мирные жители, повреждены дома, школы и детсады. Также есть факты обстрелов и территорий кладбищ.

"Не создавайте скопление людей на территориях кладбищ, не подвергайте опасности себя и своих близких!" – подчеркнули в КГГА.

В Тростянце российские оккупанты заминировали кладбище

В городе Тростянце Сумской области, который освободили от российских войск, оккупанты заминировали множество объектов, среди которых – кладбище. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"К сожалению, в наших освобожденных общинах остается много заминированных объектов, много заминированных полей, обочины дорог, даже заминировали в Тростянце кладбище", – рассказал Живицкий.

Он добавил, что местный житель нарвался на растяжку на обочине дороги и погиб. Кроме того, в городе собака спасла жизнь своей хозяйке – побежала вперед и тоже попала на растяжку, мина взорвалась.

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