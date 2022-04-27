Киянам заборонили відвідувати цвинтарі – причина

Киян попросили не ходити на цвинтарі. Фото: "НВ", колаж "Сьогодні"
Міська влада просить киян утриматися від відвідування цвинтарів на період воєнного стану.
Про це повідомили у КМДА.
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Жителям столиці нагадали, що Київ неодноразово зазнавав ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкодженобудинки, школи та дитсадки. Також є факти обстрілів і територій цвинтарів.
"Не створюйте скупчення людей на територіях кладовищ, не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких!" – наголосили у КМДА.
У Тростянці російські окупанти замінували цвинтар
У місті Тростянці Сумської області, яке звільнили від російських військ, окупанти замінували багато об'єктів, серед яких – цвинтар. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"На жаль, у наших звільнених громадах залишається багато замінованих об'єктів, багато замінованих полів, узбіччя доріг, навіть замінували у Тростянці цвинтар", – розповів Живицький.
Він додав, що місцевий житель нарвався на розтяжку на узбіччі дороги й загинув. Крім того, у місті собака врятував життя своїй господарці – побіг вперед і теж потрапив в розтяжку, міна вибухнула.