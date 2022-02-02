Киевляне массово остались без воды – список улиц

Жители столицы сидят без водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на вечер 2 февраля в Киеве отключили холодное водоснабжение. Без воды остались несколько улиц.
Об этом сообщили в Киевводоканале.
Где нет воды?
2 февраля временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Кудрявская, 31/ЗЗ
- бул. Дружбы Народов, 10, 12, 14
- ул. Товарная, 1
- Железнодорожное шоссе, 45
- ул. Хорива, 50, 55
- ул. Петра Панча, 3, 5
- пр-т. Владимира Маяковского,1
- ул. Зодчих, 4, 6Б
- ул. Михаила Котельникова, 45, 45Б, 47, 49
- ул. Монтажников, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- ул. Керченская, 11
- ул. Васильевская, 1 – 15, 2 – 22
- ул. Народная, 9 – 15
- ул. Алексея Тихого, 42
На грани катастрофы: Бердянск может остаться без воды
Без воды может остаться курортный Бердянск. Сами коммунальщики признают – город на грани экологической катастрофы. На старом канализационном коллекторе не осталось живого места. Что ни день – то новые порывы. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".
Сейчас в Бердянске работает только одна из двух линий коллектора. Да и она разваливается, говорят коммунальщики. То и дело приходится ремонтировать.
"Латка на латке. Если мы не ликвидируем сейчас эту аварию, то город останется полностью без воды и без канализации", – говорит мастер канализационной сети Бердянска Александр Хоменко.
Порывы в городской канализации начались с 1 января. С тех пор коммунальщики работают почти без выходных, чтобы избежать крушения. За последние несколько недель их уже было с десяток.
Но такие мелкие ремонты – помогают лишь временно. Коллектор нужно полностью менять, признают в горводоканале.
"100% изношены, мы через день занимаемся ремонтом, постоянно варим. Нижняя часть трубы протерлась до миллиметра и тоньше", – рассказал и.о. главного инженера Бердянского водоканала Константин Завгородний.
Жители Бердянска боятся повторения истории двухлетней давности – тогда город остался без воды.
"Ходили на море за водой. С канистрами, с тачками. Кто как. Ну и привозили сюда воду. Стояли в очереди по 2 часа. Зима была, холодно", – сообщила жительница Бердянска Татьяна Голубничая.
На замену аварийного коллектора нужно почти 140 миллионов гривен – у Бердянска их нет.
"Там рассматривается вопрос как за экологические деньги, так и за деньги по проектам ЕИБ и мирового банка. Так и за деньги из областного бюджета. Из городского. Варианты софинансирования", – отметил заместитель городского головы Бердянска Василий Федосов.
Но даже приблизительный срок, когда заменят аварийный коллектор, руководство города назвать не может. Ищут деньги. А Бердянск пока – ежедневно на грани катастрофы.