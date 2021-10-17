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Киевляне массово зарабатывают на каштанах – как и сколько денег можно получить

Игорь Серов, Татьяна Очеретяная
17 октября, 16:39
В Киеве местные жители сдают каштаны в пункты вторсырья – что известно

В Киеве люди сдают каштаны / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители столицы активно зарабатывают на каштанах – собирают плоды на улицах и сдают в пункты вторсырья. За один килограмм можно получить 2 грн.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Хотя цена за килограмм и небольшая, сами плоды тяжелые и приносят их в очень большом количестве. Так что если постараться, можно хорошо подзаработать. Однако отметим, что цена за каштаны не сдвинулась с 2019 года – тогда плоды тоже принимали за 2 грн за килограмм.

Фото: "Сегодня"

Как утверждают коммунальщики, после переработки каштаны будут использованы фармкомпаниями при изготовлении различных медицинских препаратов и косметологических средств (например, крема).

Что еще можно сдать в пункт приема вторсырья?

  • В пунктах приема макулатуры примут ненужные книги и устаревшие документы, старые газеты и журналы, картонную упаковку.
  • Если накопилось много всевозможных стеклянных бутылок из под подсолнечного масла, вина и других продуктов, то их можно отнести в прием стеклотары.
  • Разбитые стекла можно сдать в пункте приема стеклобоя.
  • Пункт приема пластика примет пластиковую тару, полиэтилен. Тут же могут принять пластиковые крышки, контрольные кольца.
  • Принимают в пунктах вторсырья Киева и текстильные материалы. Можно сдать ватные одеяла, льняные простыни, одежду из хлопчатобумажной, шерстяной или полушерстяной ткани.
  • Есть пункты, принимающие и изношенные автомобильные шины.

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