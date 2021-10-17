Киевляне массово зарабатывают на каштанах – как и сколько денег можно получить

В Киеве люди сдают каштаны / Фото: Коллаж: Сегодня
Жители столицы активно зарабатывают на каштанах – собирают плоды на улицах и сдают в пункты вторсырья. За один килограмм можно получить 2 грн.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Хотя цена за килограмм и небольшая, сами плоды тяжелые и приносят их в очень большом количестве. Так что если постараться, можно хорошо подзаработать. Однако отметим, что цена за каштаны не сдвинулась с 2019 года – тогда плоды тоже принимали за 2 грн за килограмм.
Как утверждают коммунальщики, после переработки каштаны будут использованы фармкомпаниями при изготовлении различных медицинских препаратов и косметологических средств (например, крема).
Что еще можно сдать в пункт приема вторсырья?
- В пунктах приема макулатуры примут ненужные книги и устаревшие документы, старые газеты и журналы, картонную упаковку.
- Если накопилось много всевозможных стеклянных бутылок из под подсолнечного масла, вина и других продуктов, то их можно отнести в прием стеклотары.
- Разбитые стекла можно сдать в пункте приема стеклобоя.
- Пункт приема пластика примет пластиковую тару, полиэтилен. Тут же могут принять пластиковые крышки, контрольные кольца.
- Принимают в пунктах вторсырья Киева и текстильные материалы. Можно сдать ватные одеяла, льняные простыни, одежду из хлопчатобумажной, шерстяной или полушерстяной ткани.
- Есть пункты, принимающие и изношенные автомобильные шины.