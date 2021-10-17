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Кияни масово заробляють на каштанах – як і скільки грошей можна отримати

Ігор Сєров, Тетяна Очеретяна
17 жовтня, 16:39
У Києві місцеві жителі здають каштани в пункти вторсировини – що відомо

У Києві люди здають каштани / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі столиці активно заробляють на каштанах – збирають плоди на вулицях і здають у пункти вторсировини. За один кілограм можна отримати 2 грн.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Хоча ціна за кілограм і невелика, самі плоди важкі і приносять їх у дуже великій кількості. Так що якщо постаратися, можна добре заробити. Однак зазначимо, що ціна за каштани не зрушилася з 2019 року – тоді плоди теж брали за 2 грн за кілограм.

Фото: "Сьогодні"

Як стверджують комунальники, після переробки каштани будуть використані фармкомпаніями при виготовленні різних медичних препаратів і косметологічних засобів (наприклад, крему).

Що ще можна здати в пункт прийому вторсировини?

  • Цпунктах прийому макулатури візьмуть непотрібні книги і застарілі документи, старі газети і журнали, картонну упаковку.
  • Якщо накопичилося багато всіляких скляних пляшок з під соняшникової олії, вина та інших продуктів, то їх можна віднести в прийом склотари.
  • Розбите скло можна здати в пункті прийому склобою.
  • Пункт прийому пластику прийме пластикову тару, поліетилен. Тут же можуть прийняти пластикові кришки, контрольні кільця.
  • Приймають у пунктах вторинної сировини Києва і текстильні матеріали. Можна здати ватяні ковдри, лляні простирадла, одяг з бавовняної, вовняної або напіввовняної тканини.
  • Є пункти, які беруть і зношені автомобільні шини.

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