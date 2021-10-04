Киевляне скоро останутся без воды: список улиц

В Киеве отключат воду / Фото: Коллаж: Сегодня
В связи с плановыми ремонтными работами в Киеве до 12 октября будут отключать воду.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев Сейчас.
Плановые отключения воды с 5 по 12 октября
С 8:00 до 23:00 5 октября будет временно отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. Булаховского, 32а.
С 21:00 8 октября до самого 13:00 9 октября будет временно отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. Толстого, 9а, 9, 11/61, 13, 15, 15б, 15в, 14а, 14, 12;
- ул. Владимирская, 61б, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 77, 79б, 77д, 79, 77а, 77б, 81, 81б, 83, 76, 78, 72, 70, 68, 66, 64;
- ул. Антоновича, 7/2, 4/6, 6, 8, 10, 12, 12б, 14, 14б, 16, 16а, 16б, 18, 18б, 20, 20б, 20в, 20г, 22 24, 24а, 24б, 2б , 10б, 10а, 4.
С 22:00 12 октября до 07:00 13 октября будет временно отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. Волынская, 19/15, 23/18;
- ул. Дубинина, 14, 16, 13.
Когда в Украине включат отопление?
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что отопление в Украине включат тогда, когда в течение трех дней будет зафиксирована температура ниже 8 градусов тепла.
Шмыгаль отметил, что это предусмотрено законом и добавил, что подготовка к отопительному сезону в Украине почти завершилась.
По словам главы Кабмина, в подземных хранилищах Украины на данный момент содержится 18,8 млрд кубометров газа, а средств для закупки дополнительных объемов голубого топлива – достаточно.
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