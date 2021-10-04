Киевляне скоро останутся без воды: список улиц

В Киеве отключат воду / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с плановыми ремонтными работами в Киеве до 12 октября будут отключать воду.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Сейчас.

Реклама

Плановые отключения воды с 5 по 12 октября

С 8:00 до 23:00 5 октября будет временно отсутствовать водоснабжение по адресам:

ул. Булаховского, 32а.

С 21:00 8 октября до самого 13:00 9 октября будет временно отсутствовать водоснабжение по адресам:

Реклама

ул. Толстого, 9а, 9, 11/61, 13, 15, 15б, 15в, 14а, 14, 12;

ул. Владимирская, 61б, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 77, 79б, 77д, 79, 77а, 77б, 81, 81б, 83, 76, 78, 72, 70, 68, 66, 64;

ул. Антоновича, 7/2, 4/6, 6, 8, 10, 12, 12б, 14, 14б, 16, 16а, 16б, 18, 18б, 20, 20б, 20в, 20г, 22 24, 24а, 24б, 2б , 10б, 10а, 4.

С 22:00 12 октября до 07:00 13 октября будет временно отсутствовать водоснабжение по адресам:

ул. Волынская, 19/15, 23/18;

ул. Дубинина, 14, 16, 13.

Когда в Украине включат отопление?

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что отопление в Украине включат тогда, когда в течение трех дней будет зафиксирована температура ниже 8 градусов тепла.

Шмыгаль отметил, что это предусмотрено законом и добавил, что подготовка к отопительному сезону в Украине почти завершилась.

По словам главы Кабмина, в подземных хранилищах Украины на данный момент содержится 18,8 млрд кубометров газа, а средств для закупки дополнительных объемов голубого топлива – достаточно.

Читайте также:

несмотря на заоблачные цены на энергоносители на мировых рынках, украинцам не грозит повышение тарифов;

агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.