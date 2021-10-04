Кияни скоро залишаться без води: список вулиць

У Києві відключать воду / Фото: Колаж: Сьогодні

У зв'язку з плановими ремонтними роботами в Києві до 12 жовтня будуть відключати воду.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ Зараз.

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Планові відключення води з 5 по 12 жовтня

З 8:00 до 23:00 5 жовтня буде тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Булаховського, 32а.

З 21:00 8 жовтня до 13:00 9 жовтня буде тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

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вул. Толстого, 9а, 9, 11/61, 13, 15, 15б, 15в, 14а, 14, 12;

вул. Володимирська, 61б, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 77, 79б, 77д, 79, 77а, 77б, 81, 81б, 83, 76, 78, 72, 70, 68, 66, 64;

вул. Антоновича, 7/2, 4/6, 6, 8, 10, 12, 12б, 14, 14б, 16, 16а, 16б, 18, 18б, 20, 20б, 20в, 20г, 22 24, 24а, 24б, 2б , 10б, 10а, 4.

З 22:00 12 жовтня до 07:00 13 жовтня буде тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Волинська, 19/15, 23/18;

вул. Дубініна, 14, 16, 13.

Коли в Україні увімкнуть опалення?

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що опалення в Україні включать тоді, коли протягом трьох днів буде зафіксована температура нижче 8 градусів тепла.

Шмигаль зазначив, що це передбачено законом і додав, що підготовка до опалювального сезону в Україні майже завершилася.

За словами глави Кабміну, в підземних сховищах України на цей момент міститься 18,8 млрд кубометрів газу, а коштів для закупівлі додаткових обсягів блакитного палива – достатньо.

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