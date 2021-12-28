Киевлянин пытался вывезти более 800 патронов из зоны ООС (фото)

В Сватово в автомобиле киевлянина нашли патроны и пистолет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области полицейские батальона особого назначения "Миротворец" Киевщины обнаружили в автомобиле 56-летнего киевлянина патроны.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

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В Сватово остановили автомобиль Renault для проверки документов.

"Во время поверхностного осмотра в запасном колесе автомобиля было обнаружено более 800 патронов к ПКМ. Патроны изъяты и направлены для проведения экспертизы", – говорится в сообщении.

Пистолет, который у него обнаружили – легальный / Фото: Нацполиция

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Возбуждено уголовное производство / Фото: Нацполиция

Что говорят в полиции

В МВД рассказали "Сегодня" подробности задержания киевлянина, который пытался вывезти более 800 патронов из зоны проведения ООС.

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"Речь идет о бывшем военнослужащем, который приехал в зону ООС на три дня. При выезде его автомобиль, как и любой другой, досматривали. В запасном колесе полицейские обнаружили патроны. Что касается пистолета, то пистолет у него легальный – это наградное оружие", – сообщили нам источники в МВД.

Также, как стало известно, мужчина оказался не слишком словоохотлив.

"Он пока отказывается сотрудничать со следствием и рассказывать о том, для чего ему понадобились эти боеприпасы", – уточнила нам спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По данным полиции, часть патронов были предназначены для снайперской винтовки, часть – для пулемета Калашникова.

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