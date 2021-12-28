Киянин намагався вивезти понад 800 набоїв із зони ООС (фото)

У Сватовому в автомобілі киянина знайшли патрони та пістолет / Фото: Колаж: Сьогодні

На Луганщині поліцейські батальйону особливого призначення "Миротворець" Київщини виявили в автомобілі 56-річного киянина патрони.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області у Facebook.

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У Сватовому зупинили автомобіль Renault для перевірки документів.

"Під час поверхневого огляду в запасному колесі автомобіля виявили понад 800 набоїв до ПКМ. Набої вилучено та направлено для проведення експертизи", – йдеться у повідомленні.

Пістолет, який у нього виявили – легальний / Фото: Нацполиция

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Порушено кримінальне провадження / Фото: Нацполиция

Що кажуть у поліції

У МВС розповіли "Сьогодні" подробиці затримання киянина, який намагався вивезти понад 800 набоїв із зони проведення ООС.

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"Йдеться про колишнього військовослужбовця, який приїхав у зону ООС на три дні. При виїзді його автомобіль, як і будь-який інший, доглядали. У запасному колесі поліцейські виявили патрони. Щодо пістолета, то пістолет у нього легальний – це нагородна зброя", – повідомили нам джерела у МВС.

Також, як стало відомо, чоловік виявився не надто балакучий.

"Він поки що відмовляється співпрацювати зі слідством і розповідати про те, для чого йому знадобилися ці боєприпаси", – уточнила нам речник поліції Луганської області Тетяна Погукай.

За даними поліції, частина набоїв була призначена для снайперської гвинтівки, частина – для кулемета Калашникова.

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