Киянин намагався вивезти понад 800 набоїв із зони ООС (фото)

У Сватовому в автомобілі киянина знайшли патрони та пістолет / Фото: Колаж: Сьогодні
На Луганщині поліцейські батальйону особливого призначення "Миротворець" Київщини виявили в автомобілі 56-річного киянина патрони.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області у Facebook.
У Сватовому зупинили автомобіль Renault для перевірки документів.
"Під час поверхневого огляду в запасному колесі автомобіля виявили понад 800 набоїв до ПКМ. Набої вилучено та направлено для проведення експертизи", – йдеться у повідомленні.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Що кажуть у поліції
У МВС розповіли "Сьогодні" подробиці затримання киянина, який намагався вивезти понад 800 набоїв із зони проведення ООС.
"Йдеться про колишнього військовослужбовця, який приїхав у зону ООС на три дні. При виїзді його автомобіль, як і будь-який інший, доглядали. У запасному колесі поліцейські виявили патрони. Щодо пістолета, то пістолет у нього легальний – це нагородна зброя", – повідомили нам джерела у МВС.
Також, як стало відомо, чоловік виявився не надто балакучий.
"Він поки що відмовляється співпрацювати зі слідством і розповідати про те, для чого йому знадобилися ці боєприпаси", – уточнила нам речник поліції Луганської області Тетяна Погукай.
За даними поліції, частина набоїв була призначена для снайперської гвинтівки, частина – для кулемета Калашникова.