Киевская елка попала в ТОП самых красивых в Европе

Елку можно увидеть до 20 января. / Фото: Коллаж: Сегодня

Международная туристическая организация European Best Destinations опубликовала рейтинг самых красивых новогодних елок Европы. Главное новогоднее дерево Киева оказалось в ТОП-15.

Об этом свидетельствуют данные сайта.

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Столицу Украины называют идеальным местом для путешественников, ищущих аутентичности, снега и традиций.

"Рождественских ярмарок в Киеве не один, а несколько. Полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе можно на Софийской площади", - утверждает влиятельная туристическая организация.

Также они не забыли отметить, что елка украшена гирляндами на десятки тысяч километров. Рождественский рынок открыт для посетителей с 14 декабря по 20 января.

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Что это за рейтинг

Как объяснил сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий, организатор новогоднего праздника на Софийской площади, главная елка Украины попала в рейтинг рекомендаций для посещений иностранными туристами в новогодние и рождественские праздники.

"Мы попали в список 15 лучших елок Европы, которые рекомендуются для посещения иностранным туристам. Рейтинг лучших елок еще не проводился, но у нашей елки есть все шансы занять лидирующие позиции", – рассказал он.

Кто еще попал в ТОП

Среди самых красивых выбрали елки Мальты, Португалии, Франции, Венгрии, Австрии, Чехии, Латвии, несколько елок в Германии и другие.

Сколько можно потратить на ярмарке в Киеве

Столица так и приглашает в центр города. Главная елка страны красуется посреди площади. Людей вокруг уйма. Здесь тебе и главная фотозона, и вкусности – в каждой лотке.

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Чтобы перекусить – придется хорошо кошелек потрясти. Например:

наборчики с куриными наггетсами стоят 150 гривен,

с колбасками – 170 гривен,

с домашними колбасками – 180 гривен,

шашлычок – 150 за шампур,

самый дешевый хотдог обойдется в 90 гривен.

Пройти мимо глинтвейна – миссия невыполнима. Отовсюду данный запах. С алкоголем и без, классический и экзотический. К примеру, вкусы ананас или манго-маракуйя 90 и 110 гривен за маленький и большой стаканчик.

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