Киевская Оболонь бунтует против нового ЖК: проспект Рокоссовского перекрыт

Люди утверждают, что застройщик не планирует создавать достаточную социальную инфраструктуру

Жители Киева организовали протест против запланированного строительства нового жилого комплекса в Минском массиве, перекрыв дорогу.

Об этом сообщено на страницах жителей Оболони и Минского массива в Facebook.

В знак протеста против дальнейшей застройки микрорайона оболонцы перекрыли проспект Маршала Рокоссовского, в результате чего движение машин по дороге между улицами Полярной и Кондратюка оказалось невозможным.

Это было сделано, чтобы показать, насколько усложнится движение транспорта после строительства нового ЖК. Люди утверждают, что застройщик не планирует создавать новую достаточную социальную инфраструктуру.

Новый жилой комплекс из десятков многоэтажек должен в совокупности дать более 6,3 тысячи квартир. Его планируют возвести на территории бывшего тепличного хозяйства агрокомбината "Пуща-Водица".

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Фото: facebook.com/I.LOVE.OBOLON

Кроме того, согласно плану застройки, с этой целью собираются снести Александровский сквер и местный гаражный кооператив, что также возмутило людей.

Фото: facebook.com/I.LOVE.OBOLON

Некоторые протестующих держали транспаранты с надписями "Сохрани гаражи", "Не лишайте людей имущества" и "Мы не дадим забрать наши гаражи".

Фото: facebook.com/minskiymassiv

Стоит отметить, что этот протест уже не первый. Но несмотря на все предыдущие акции, 15 марта комитет Киевсовета проголосовал за проект, а 16 апреля столичные депутаты планируют вынести его на рассмотрение в зал заседаний.

Напомним, что в прошлом году жителей столицы обеспокоило строительство в зеленой зоне между улицей Малышко и Броварским проспектом.

Также стало известно, что на месте стадиона на улице Академика Вернадского планируют построить жилой комплекс.