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Жилой комплекс вместо стадиона: что построят на Академика Вернадского

10 марта, 09:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Святошинском районе всерьез взволнованы строительством жилого комплекса вместо стадиона

С помощью передачи в аренду ООО "Наука-Комфорт" нынешнего стадиона под застройку жилым комплексом на улице Академика Вернадского, 32 "фактически мы восстанавливаем спортивную инфраструктуру".

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Об этом заявил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев на заседании Киевсовета.

Согласно проекту решения, участок 3,11 га передается ООО "Наука-Комфорт" для строительства жилого комплекса.

"Земельный участок площадью 3,11 га, который предусмотрено передать заявителю, сформированный в результате разделения участка общей площадью 6 га, до 2030 года находится в аренде ЗАО "Наука-Спорт" для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений спортивного комплекса. То есть, фактически мы восстанавливаем спортивную инфраструктуру", – заявил Терентьев.

Однако, депутаты не поддержали данное решение о передаче участка в аренду фирме "Наука-Комфорт". "За" проголосовали 53 депутата.

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Например, депутат Ваган Товмасян заявил о манипуляции председателя земельной комиссии Терентьева, а также указал, что за этой застройкой стоят совсем другие люди.

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"Здесь прозвучали фразы председателя профильной комиссии, участок отводится якобы под спорт. Но это точно обман и манипуляция", – заявил Товмасян.

Напомним, строительство жилья на участке 3,11 га по ул. Академика Вернадского, 32 стало возможным благодаря утвержденному в мае 2015 года Киевсоветом детальному плану территории в границах улиц Академика Крыжановского, бул. Академика Вернадского, ул. М. Краснова, железнодорожная колея.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что в Украине появятся земельные аукционы и как будем покупать участки после запуска рынка.

Подробнее о новшествах читайте в специальном материале Рынок земли готовят к запуску – чем это может быть полезно обычному человеку.

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Киев наука КГГА проект Вернадский

Источник: Сегодня

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