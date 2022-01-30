Киевский "Юлий Цезарь"? В Сети показали, как маршрутчик развлекается за рулем – видео

В Киеве маршрутчик сидел в интернете за рулем / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве водитель маршрутки одновременно вез пассажиров и сидел в соцсетях. Однако после публикации видео пользователи раскритиковали и маршрутчика, и автора записи.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев оперативный".

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На записи видно, что маршрутка едет на низкой скорости. В это время водитель одной рукой пользуется телефоном, а другой держит руль, время от времени отпуская его.

"Стоимость проезда подняли, но подвижной состав не обновили, еще и техническое состояние некоторых маршруток вообще как после бомбежки. Хотя водителей новых на работу взяли. Теперь вместо подпевания шансоновому трешняку они всю дорогу сидят в социальных сетях", - написали под видео.

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Как отреагировали в Сети?

В комментариях осудили действия водителя, однако многие задались вопросом, почему пассажиры не сделали замечание мужчине. Мол, это тоже ошибка. В то же время часть комментаторов отнеслась к ситуации с юмором.