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Киевский "Юлий Цезарь"? В Сети показали, как маршрутчик развлекается за рулем – видео

Татьяна Очеретяная
30 января, 17:14
Пользователи Сети раскритиковали водителя маршрутки, который отвлекался от работы и подвергал опасности пассажиров

В Киеве маршрутчик сидел в интернете за рулем / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве водитель маршрутки одновременно вез пассажиров и сидел в соцсетях. Однако после публикации видео пользователи раскритиковали и маршрутчика, и автора записи.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев оперативный".

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На записи видно, что маршрутка едет на низкой скорости. В это время водитель одной рукой пользуется телефоном, а другой держит руль, время от времени отпуская его.

"Стоимость проезда подняли, но подвижной состав не обновили, еще и техническое состояние некоторых маршруток вообще как после бомбежки. Хотя водителей новых на работу взяли. Теперь вместо подпевания шансоновому трешняку они всю дорогу сидят в социальных сетях", - написали под видео.

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Как отреагировали в Сети?

В комментариях осудили действия водителя, однако многие задались вопросом, почему пассажиры не сделали замечание мужчине. Мол, это тоже ошибка. В то же время часть комментаторов отнеслась к ситуации с юмором.

  • Ну заглянул на минутку, на маленькой скорости. С кем не бывает.
  • У нас, как обычно, только снимать умеют все. Поколение лузеров, которые в интернете все крутые, а в реальности язык в ж*пу.
  • Ну так скажи ему что-то.
  • Бывший водитель такси, по старой привычке ловит новый заказ. В такси в таких случаях вообще жесть, последний километр у водилы бывает по 3 телефона в руках и во все пытается тыкать.
  • Там под курткой есть еще рука, которая и деньги может считать.
  • А замечание почему не могли сделать? Просто выставить видео...
  • Кий, наверное, в гробу переворачивается от того, какая инфа в столице.
  • Почему снимавший этого муфлона не сказал ему засунуть телефон в ж*пу и ездить так тогда, когда возит свою семью?
  • Это ему пассажиры пишут об остановках.