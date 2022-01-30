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Київський "Юлій Цезар"? У Мережі показали, як маршрутник розважається за кермом

Тетяна Очеретяна
30 січня, 17:14
Користувачі Мережі розкритикували водія маршрутки, який відвертався від роботи і наражав на небезпеку пасажирів

У Києві маршрутник сидів в інтернеті за кермом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві водій маршрутки віз пасажирів і одночасно сидів у соцмережах. Однак після публікації відео користувачі розкритикували і маршрутника, і автор запису.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ оперативний".

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На записі видно, що маршрутка їде з невеликою швидкістю. У цей час водій однією рукою користується телефоном, а другою тримає кермо, час від часу відпускаючи його.

"Вартість проїзду підняли, але рухомого складу не оновили, ще й технічний стан деяких маршруток взагалі як після бомбардування. Хоча водіїв нових на роботу взяли. Тепер замість підспівування шансоновому трешняку вони всю дорогу сидять у соціальних мережах", – написали під відео.

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Як відреагували в Мережі?

У коментарях засудили вчинок водія, проте багато хто запитав, чому пасажири не зробили зауваження чоловікові. Мовляв, це також помилка. Водночас деякі коментатори пожартували із ситуації.

  • Ну, заглянув на хвилинку, на маленькій швидкості. З ким не буває.
  • У нас, як завжди, тільки знімати вміють усі. Покоління лузерів, які в інтернеті все круті, а насправді язик в ж*пу.
  • Ну то скажи йому щось.
  • Колишній водій таксі, за старою звичкою ловить нове замовлення. У таксі в таких випадках взагалі жесть, останній кілометр у водила буває по 3 телефони в руках і у всі намагається тицяти.
  • Там під курткою є ще рука, яка і гроші може рахувати.
  • А зауваження чомусь не могли зробити? Просто виставити відео...
  • Кий, мабуть, у труні перевертається від того, яка інфа у столиці.
  • Чому той, хто знімав, цьому муфлону не сказав засунути телефон у ж*пу і їздити так тоді, коли возить свою сім'ю?
  • Це йому пасажири пишуть про зупинки.