Киевский зоопарк снова заработал: каких животных можно увидеть (фото, видео)

В Киеве открылся зоопарк / Фото: Коллаж: Сегодня
Киевзоо начинает работу в режиме парка. Посетителям будут доступны для просмотра уличные экспозиции, птичьи озера и дендропарк. Об этом на странице в Facebook сообщает Киевский зоологический парк общегосударственного значения.
Часы работы и стоимость
Время работы билетных касс – с 10:00 до 15:00, время нахождения на территории зоопарка – до 16:30.
Стоимость входных билетов – 120 грн (взрослый) и 60 грн (льготный).
Каких животных можно увидеть
Киевлян и гостей столицы ждут лемуры на зеленых островках, слон, олени, медведи, жирафы, птицы и многие другие наши животные.
Также все смогут увидеть спасенную тигрицу Далилу, много обезьян, ящериц, и т.д
Также отмечается, что правила остаются неизменными: при воздушной тревоге в условиях военного положения все посетители должны будут покинут парк и отправиться в бомбоубежище.
Горожан призывают покупать электронные билеты или финансово поддерживать зоопарк. Там отмечают, что деньги будут потрачены на закупку кормов для животных.
- Реквизиты для благотворительного взноса
- Электронные билеты в Киевзоо