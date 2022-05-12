Киевский зоопарк снова заработал: каких животных можно увидеть (фото, видео)

В Киеве открылся зоопарк / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевзоо начинает работу в режиме парка. Посетителям будут доступны для просмотра уличные экспозиции, птичьи озера и дендропарк. Об этом на странице в Facebook сообщает Киевский зоологический парк общегосударственного значения.

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Часы работы и стоимость

Время работы билетных касс – с 10:00 до 15:00, время нахождения на территории зоопарка – до 16:30.

Стоимость входных билетов – 120 грн (взрослый) и 60 грн (льготный).

Каких животных можно увидеть

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Киевлян и гостей столицы ждут лемуры на зеленых островках, слон, олени, медведи, жирафы, птицы и многие другие наши животные.

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Также все смогут увидеть спасенную тигрицу Далилу, много обезьян, ящериц, и т.д

Также отмечается, что правила остаются неизменными: при воздушной тревоге в условиях военного положения все посетители должны будут покинут парк и отправиться в бомбоубежище.

Горожан призывают покупать электронные билеты или финансово поддерживать зоопарк. Там отмечают, что деньги будут потрачены на закупку кормов для животных.