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Киевское метро остановило движение по "красной" ветке

Светлана Москаленко
26 февраля, 08:08
Все станции работают только в режиме укрытий

Жители Киева спасаются от обстрела в метро. Фото Reuters

Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена. Об этом сообщает КГГА.

"Станции "красной" линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Движение поездов по "синей" и "зеленой" веткам метро осуществляется в штатном режиме. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", – говорится в сообщении.

Также в Киеве прозвучали сирены воздушной тревоги.

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Что делать киевлянам прямо сейчас

  • Если вы в укрытии – не покидайте его.
  • Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне.
  • Прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от осколков и пуль.
  • Если вы услышите сирены воздушной тревоги — немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие.

Карта укрытий Киева доступна по ссылке