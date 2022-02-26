Киевское метро остановило движение по "красной" ветке

Жители Киева спасаются от обстрела в метро. Фото Reuters
Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена. Об этом сообщает КГГА.
"Станции "красной" линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Движение поездов по "синей" и "зеленой" веткам метро осуществляется в штатном режиме. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", – говорится в сообщении.
Также в Киеве прозвучали сирены воздушной тревоги.
Что делать киевлянам прямо сейчас
- Если вы в укрытии – не покидайте его.
- Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне.
- Прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от осколков и пуль.
- Если вы услышите сирены воздушной тревоги — немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие.
Карта укрытий Киева доступна по ссылке