Киевское метро остановило движение по "красной" ветке

Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена. Об этом сообщает КГГА.

"Станции "красной" линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Движение поездов по "синей" и "зеленой" веткам метро осуществляется в штатном режиме. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", – говорится в сообщении.