"Киевтеплоэнерго" массово отстранило сотрудников от работы: в чем причина

В Киеве коммунальщиков отстранили от работы и отправили домой. Фото: коллаж "Сегодня"
С 31 января КП "Киевтеплоэнерго" отстранило от работы более 500 сотрудников. Это связано с отсутствием у них сертификата о вакцинации против коронавируса.
Об этом говорится в соответствующем приказе, передает "Страна".
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В документе сказано, что от работы отстранили электриков, сварщиков, мастеров смены, машинистов котлов, электромонтеров, инженеров, дворников, уборщиков и многих других специалистов.
Кроме того, отстраненным сотрудникам приказали не выплачивать зарплату до конца действия карантина или до момента проведения вакцинации.
Отметим, что всего в КП "Киевтеплоэнерго" работают около 7 тысяч человек.
Приказ об отстранении. Фото: "Страна"
Непривитых украинцев с сегодняшнего дня могут не допустить к работе: список профессий
С сегодняшнего дня, 31 января, невакцинированных работников некоторых сфер не будут допускать на работу. Требуется хотя бы одна доза прививки от коронавируса.
Это касается:
- работников органов местного самоуправления,
- медицинских работников государственных и коммунальных больниц,
- коммунальщиков.
Если прививки не будет, то работников будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.
Также прививка от коронавируса уже обязательна для работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, педагогов, а также работников стратегически важных объектов.