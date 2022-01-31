"Киевтеплоэнерго" массово отстранило сотрудников от работы: в чем причина

В Киеве коммунальщиков отстранили от работы и отправили домой. Фото: коллаж "Сегодня"

С 31 января КП "Киевтеплоэнерго" отстранило от работы более 500 сотрудников. Это связано с отсутствием у них сертификата о вакцинации против коронавируса.

Об этом говорится в соответствующем приказе, передает "Страна".

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В документе сказано, что от работы отстранили электриков, сварщиков, мастеров смены, машинистов котлов, электромонтеров, инженеров, дворников, уборщиков и многих других специалистов.

Кроме того, отстраненным сотрудникам приказали не выплачивать зарплату до конца действия карантина или до момента проведения вакцинации.

Отметим, что всего в КП "Киевтеплоэнерго" работают около 7 тысяч человек.

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Приказ об отстранении. Фото: "Страна"

Непривитых украинцев с сегодняшнего дня могут не допустить к работе: список профессий

С сегодняшнего дня, 31 января, невакцинированных работников некоторых сфер не будут допускать на работу. Требуется хотя бы одна доза прививки от коронавируса.

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Это касается:

работников органов местного самоуправления,

медицинских работников государственных и коммунальных больниц,

коммунальщиков.

Если прививки не будет, то работников будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Также прививка от коронавируса уже обязательна для работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, педагогов, а также работников стратегически важных объектов.

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