"Київтеплоенерго" масово відсторонило працівників від роботи: у чому причина

У Києві комунальників відсторонили від роботи та відправили додому. Фото: колаж "Сьогодні"

З 31 січня КП "Київтеплоенерго" відсторонило від роботи понад 500 працівників. Це пов'язано з відсутністю сертифікату про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це йдеться у відповідному наказі, передає "Страна".

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У документі йдеться, що від роботи усунули електриків, зварювальників, майстрів зміни, машиністів котлів, електромонтерів, інженерів, двірників, прибиральників та багатьох інших спеціалістів.

Крім того, відстороненим працівникам наказали не виплачувати зарплату до кінця дії карантину або до проведення вакцинації.

Зазначимо, що загалом у КП "Київтеплоенерго" працюють близько 7 тисяч людей.

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Наказ про усунення. Фото: "Країна"

Нещеплених українців від сьогодні можуть не допустити до роботи: список професій

Від сьогодні, 31 січня, невакцинованих працівників деяких сфер не допускатимуть на роботу. Потрібна хоча б одна доза щеплення від коронавірусу.

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Це стосується:

працівників органів місцевого самоврядування,

медичних працівників державних та комунальних лікарень,

комунальників.

Якщо щеплення не буде, то працівників буде відсторонено від роботи без збереження зарплати.

Також щеплення від коронавірусу вже є обов'язковим для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, педагогів, а також працівників стратегічно важливих об'єктів.

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