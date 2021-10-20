"Киевводоканал" обвинили в загрязнении Днепра. Компания пытается оправдаться

В Днепре обнаружили значительное загрязнение воды. / Фото: Коллаж: Сегодня

Проверка показала, что "Киевводоканал" загрязняет воду Днепра. Но в компании такие обвинения отвергают.

Об этом сообщают пресс-службы Госэкоинспекции и "Киевводоканала".

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Позиция экологической инспекции

По результатам лабораторных исследований проб воды, отобранной на водовыпусках "Киевводоканала", обнаружили превышение нормативных значений предельно допустимых сбросов взвешенных веществ в 1,5 раза, нитрат ионов в 3 раза в месте сброса сточных вод Бортнической станции аэрации (Магистральный канал).

Также обнаружили высокие концентрации загрязняющих веществ в месте сброса сточных вод в поверхностные воды реки Днепр после отстойников:

Днепровской водопроводной станции выпуск №1 – превышение ПДС фосфатов в 7,5 раза;

выпуск №2 – превышение по показателю фосфатов в около 6 раз;

Деснянской водопроводной станции в выпуске №3 – превышение нормированных значений ПДС по показателю алюминия в 3 раза.

Что говорят в "Киевводоканале"

Обвинения отвергают. Говорят, что самостоятельно провели такие же исследования, но в других лабораториях. Результаты якобы сильно отличаются.

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Госэкоинспекцию обвиняют в нарушении норм процесса отбора проб воды, транспортировки образцов и проведения исследований.

"Например, превышение содержания взвешенных веществ в очищенной обратной воде в магистральном канале может быть связано с методом определения этого показателя. Основная методика, которая применяется в химико-бактериологической лаборатории станции, предусматривает высушивание пробы до постоянной массы. При использовании других методик результаты могут отличаться", – объясняют в водоканале.

В Госэкоинспекцию направили письмо, где высказали замечания относительно объективности выводов проведенной проверки.

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Почему зеленеет Днепр

Летом киевлян удивили зеленые островки на Днепре в районе моста Патона. Их образовалось здесь пару штук.

Экологи говорят, что зеленые островки – это два вида водорослей, которые традиционно растут по соседству в Днепре. Они вырастают на мелководье, где практически нет течения.

По его мнению, растения ничем не угрожают экологии реки.

"Это обычное явление для Днепра. В сентябре зеленые островки из растений исчезнут", – рассказывал эколог.

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