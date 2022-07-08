Кипяток бил ключом: в Киеве затопило улицу из-за прорыва трубы

Возле метро Демеевская случился потоп / Фото: Коллаж: Сегодня

На проспекте Голосеевском, 3 в Киеве прорвало магистральный трубопровода после включения участка в работу с утечкой горячей воды на поверхность. Сразу после обнаружения повреждения утечка локализована, идет подготовка к проведению ремонтных работ. Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

Авария произошла около 17:58. В результате прорыва полиция перекрывала движение по проспекту. На месте порыва вода била гейзером. В сети появились видео происшествия.

Реклама

Поврежденный трубопровод диаметром 800 мм эксплуатируется более 44 лет — с 1978 года.

Отметим, 80% тепловых сетей в Киеве исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и нуждаются в замене. За последние три года "Киевтеплоэнерго" заменило 340 км теплосетей на самых аварийных участках. Вместо старых прокладывают новые предварительно изолированные трубы с запорной арматурой европейского образца.

Реклама

Напомним, 6 июля в столице произошел настоящий потоп из-за сильного дождя. После 35-градусной жары в Киев пришли долгожданные грозы, которые, традиционно, привели к затоплению столичных улиц. Подтопления были зафиксированы в основном на правом берегу столицы. На остальной территории города жители могли наблюдать молнии.