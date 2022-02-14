Кличко хочет изменить правила приема резервистов в тероборону Киева: какими они станут

Виталий Кличко считает правила приема резервистов слишком сложными. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве продолжают набирать людей в подразделения территориальной обороны. Однако процедура заключения контрактов с резервистами осложнена. Городские власти требуют ее изменить.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

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Он напомнил, что для комплектования подразделений теробороны резервистами создана "горячая линия" КГГА.

Такие линии открывают и в каждом батальоне теробороны. Ежедневно к ним обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны", – рассказал мэр столицы.

Что хочет изменить Кличко

По его словам, городские власти предложили Минобороны и отрабатывают механизм, чтобы максимально сократить процедуру подписания контракта резервиста.

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"Ибо сегодня она сложна и растянута во времени. Доброволец должен несколько дней собирать справки и ходить в военкомат. Мы создадим сейчас единственное окно, которое сможет предоставить максимально короткий срок для прохождения всех составляющих для того, чтобы резервисты подписали контракт", – сообщил Кличко.

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Мэр сообщил, что в столичных школах уже две недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами. Мы активизируем эту работу с родителями учеников.

"Разработаны инструкции, как действовать разным учреждениям, учитывая их специфику работы. Медучреждениям, школам и детсадам, а также сферам социального учреждения и сферам транспорта", – добавил градоначальник Киева.

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