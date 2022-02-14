Вторжение РФ. Кличко призвал бизнесменов помочь оснастить резервистов

Резервисты смогут со своими знаниями защитить себя, общину, свой дом и бизнес в условиях ЧС

Многие киевляне вступают в ряды резервистов / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинских и иностранных предпринимателей к формированию и финансированию резерва теробороны на фоне угрозы вторжения РФ.

Об этом он сообщил на брифинге, 14 февраля.

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"Я хотел бы обратиться к представителям украинского и иностранного бизнеса. Сегодня важна ваша посильная помощь. И для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры в случае ЧС, и для оснащения резервистов, и для обеспечения нужд людей в случае военного нападения на нашу страну", – сказал он.

По его словам, многие дипломаты иностранных государств уже предлагают помощь. Все желающие могут обращаться в департамент муниципальной безопасности.

"Будем вместе защищать и поддерживать Киев. Мы не паникуем и не боимся, но готовы к любым сценариям развития событий", – добавил Кличко.

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Угроза вторжения РФ в Украину

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск .

. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства. Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине.

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