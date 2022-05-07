Кличко назвал дату, когда киевляне могут вернуться домой

До сегодняшнего дня Кличко не рекомендовал жителям столицы возвращаться домой / Коллаж "Сегодня"
Власти столицы Украины определились, когда примерно жители Киева могут уже возвращаться домой, откуда было рекомендовано эвакуироваться в первые дни нападения России на Украину 73 дня назад.
Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".
Что известно
"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно будет постепенно возвращаться в столицу", – Виталий Кличко впервые прокомментировал, когда жителям Киева можно будет возвращаться домой.
На своей странице в Фейсбуке градоначальник сообщил, что на 8-9 мая не будет вводиться в Киеве комендантский час.
"Город в эти дни никаких мероприятий проводить тоже не планирует. Потому что, напомню, во время военного положения массовые меры запрещены. Если кто-нибудь захочет пойти возложить цветы, он может это сделать в частном порядке", – сообщил Кличко.
Обстановка
- Сейчас несколько раз в день в Киеве объявляется воздушная тревога – остается угроза падения российских ракет на объекты в городе.
- Украинские военные не отвергают вероятность повторного наступления российских войск на Киев, а потому всегда готовится к различным действия врага. Наше командование понимает, без захвата столицы полной победы над Украиной не будет.
- В результате ракетного обстрела жилого дома в Шевченковском районе Киева 28 апреля пострадали 10 человек, 4 человека госпитализированы. Под завалами нашли тело погибшей журналистки и продюсера Веры Гирич.