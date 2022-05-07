Кличко назвав дату, коли кияни можуть повернутись додому

До сьогоднішнього дня Кличко не рекомендував жителям столиці повертатися додому / Колаж "Сьогодні"

Влада столиці України визначилася, коли приблизно мешканці Києва можуть уже повертатися додому, звідки було рекомендовано евакуюватися у перші дні нападу Росії на Україну 73 дні тому.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

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Що відомо

"Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8-9 травня можна буде поступово повертатися до столиці", – Віталій Кличко вперше прокоментував, коли мешканцям Києва можна буде повертатись додому.

На своїй сторінці у Фейсбуці градоначальник повідомив, що на 8-9 травня не вводитиметься в Києві комендантська година.

"Місто цими днями жодних заходів проводити теж не планує. Тому що, нагадаю, під час воєнного стану масові заходи заборонені. Якщо хтось захоче піти покласти квіти, він може це зробити в приватному порядку", – повідомив Кличко.

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