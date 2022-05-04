Кличко предупредил о пожарах под Киевом

Виталий Кличко посоветовал не паниковать из-за дыма / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области горят пожары — об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, горит около 1 гектара леса в Иванковском районе возле села Розважев. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне. На ликвидации пожаров работают бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника.

"Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и не находитесь на улице", — призвал Кличко.

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