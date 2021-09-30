Кличко уволил ответственного за Генплан – тянет подготовку уже три года

Кличко уволил Броневицкого за затягивание подготовки Генплана / Фото: Коллаж: Сегодня
Мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя КО "Институт Генплана г. Киева" Сергея Броневицкого. Такое решение принял из-за затягивания подачи проекта Генплана на обсуждение общественности и рассмотрение Киевсоветом.
Об этом мэр заявил во время заседания коллегии КГГА.
Кличко поручил как можно быстрее доработать документ и подготовить его к общественным слушаниям.
"Я помню, как в 2019 году вы (Броневицкий, – Ред.) публично обещали скорейшую подготовку проекта Генерального плана до общественных слушаний и обсуждения. Мы тогда представили основные положения документа на международной конференции. В прошлом году были уважительные причины – локдаун, карантин. Уже завершается 2021, снова слышим обещания", - сказал он.
Работу над генпланом Кличко поручил главному архитектору Киева Александру Свистунову и замглавы КГГА Петру Оленичу. По его словам, сейчас специалисты завершают актуализацию проекта Генерального плана города Киева.
Что уже сделали по Генплану:
- Раздел, касающийся сохранения и охраны историко-культурного наследия согласован Министерством культуры.
- Материалы проекта Генплана направлены в Министерство развития общин и территорий Украины.
- Начали решать вопросы территорий общих интересов с органами местного самоуправления, которые представляют интересы смежных территориальных общин.
"Мы должны принять Генплан в интересах города и его жителей, а не в интересах застройщиков. Генеральный план создается не на год или два. Это – глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города. Проект того, каким мы видим в дальнейшем развитие Киева", – подчеркнул Кличко.
Что предусмотрено в проекте Генплана:
- прекращение хаотичной застройки столицы;
- ограничение высотности застройки в историческом центре;
- контроль за комплексностью застройки;
- строительство станций метрополитена на Виноградарь;
- запуск метро на Троещину;
- строительство вокзала на Выдубичах;
- строительство перехватывающих паркингов возле транспортных развязок – возле станций метро и на въездах в город.